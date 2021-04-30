Посольство США в Росії перестане видавати візи росіянам. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n154024-posolstvo-ssha-v-rosiyi-perestane-vydavaty-vizy-rosiyanam.html

Ракурс

Посольство США в Росії скоротить штат на 75% та зменшить кількість консульських послуг. З 12 травня посольство надаватиме послуги тільки в екстреному порядку громадянам США.

Також в дуже обмежених випадках посольство видаватиме імміграційні візи, зокрема для росіян. Це буде стосуватися лише випадків «життя і смерті». Про це повідомили у прес-службі посольства США у Росії.

Штат посольства скорочують у зв’язку із забороною на наймання іноземних громадян. Кількість консульських послуг скорочують через введені обмеження щодо співробітників.

Ми шкодуємо, що дії уряду Росії змусили нас скоротити наш штат співробітників консульства на 75% і будемо намагатися запропонувати громадянам США якомога більше сервісів, — йдеться в повідомленні.

Диппредставництво зупиняє розгляд документів на візи, які не призначені для дипломатичних поїздок.

Громадянам США з візами, строк дії яких закінчується, посольство рекомендує залишити Росію до 15 червня.

Нагадаємо, Росія внесла США до списку «недружніх країн». 23 квітня Путін підписав указ «про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав». Цей документ повинен ввести вводяться санкції щодо дипломатичних представництв так званих недружніх країн.