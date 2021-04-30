На Прикарпатті встановили 4-метрову ковану писанку, фото: vikna

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Ракурс

На Прикарпатті до Великодня встановили 4-метрову ковану писанку. У пасхальну ніч великоднє яйце має засвітитися.

Гігантську писанку виготовили у селі Голинь, яке входить до Калуської громади. Встановили її біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці, повідомляє видання «Вікна».

Зазначається, що виготовив величезне великоднє яйце місцевий майстер Іван Боднар.

Свою роботу він виконав у рекордно короткі терміни — всього за три тижні. Коваль фактично днював і ночував у своїй майстерні, щоб встигнути зробити писанку до свят.

Громада села придбала пасхальне яйце власним коштом.

Писанка не проста, а з секретом — у ніч перед Великоднем вона має засвітитися.

До свят біля гігантської писанки планують встановити пасхальний кошик та фотозону із написом «Христос воскрес».Кошик виготовила також місцева майстриня Зоряна Завадецька.