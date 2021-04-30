Найдовший у світі підвісний пішохідний міст. Фото: nevsedoma

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Найдовший у світі підвісний пішохідний міст відкрили у Португалії, він розташовується в геопарку Арока

Довжина мосту — 516 м, він прокладений над річкою Пайва на висоті 176 м. Підвісний міст підтримується сталевими тросами і двома величезними V-подібними вежами. Перила і настил виконані з жорсткої відкритої сітки, тому під собою відвідувачі будуть бачити ущелину. Перехід через весь міст займає близько 10 хвилин. Про це повідомляє CNN.

Будівництво об'єкта тривало два роки й завершилося в липні 2020 року. Пандемія коронавірусу все ж внесла свої корективи і відкриття мосту перенеси на рік. Португалії спорудження цього мосту обійшлося в 2,3 млн євро.

Для всіх відвідувачів міст відкриють 3 травня, а місцева влада упевнена, що об'єкт зацікавить любителів інженерії, цінителів природи, і тих, хто любить екстрим, оскільки геопарк «Арока» популярний серед любителів екстремальних видів спорту.

Раніше найдовшим підвісним пішохідним мостом в світі був міст Чарльза Куонена в Швейцарії протяжністю 494 метри, відкритий в 2017 році.

Нагадаємо, китайські ЗМІ опублікували відео масштабного вибуху, яким було підірвано великий міст через річку, розташований центральній частині країни — у повіті Аньсян провінції Хунань.

Джерело: CNN