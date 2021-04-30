Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Фото: nevsedoma

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Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост открыли в Португалии, он располагается в геопарку Арока

Длина моста — 516 м, он проложен над рекой Пайва на высоте 176 м. Подвесной мост поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями. Перила и настил выполнены из жесткой открытой сетки, поэтому под собой посетители будут видеть ущелье. Переход через весь мост занимает около 10 минут. Об этом сообщает CNN.

Строительство объекта продолжалось два года и завершилось в июле 2020 года. Пандемия коронавируса все же внесла свои коррективы и открытие моста перенеси на год. Португалии сооружение этого моста обошлось в 2,3 млн евро.

Для всех посетителей мост откроют 3 мая, а местная власть уверена, что объект заинтересует любителей инженерии, ценителей природы, и тех, кто любит экстрим, поскольку геопарк «Арока» популярен среди любителей экстремальных видов спорта.

Ранее самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире был мост Чарльза Куонена в Швейцарии протяженностью 494 метра, открыт в 2017 году.

Напомним, китайские СМИ опубликовали видео масштабного взрыва, которым был взорван большой мост через реку, расположенный в центральной части страны — в уезде Аньсян провинции Хунань.

Источник: CNN