Мост Патона в Киеве. Фото: Facebook-страница «Шулявский мост»

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Ракурс

Реставрация моста Патона в Киеве предусматривает ряд нововведений.

Проект реконструкции объекта будет разрабатывать компания «Интерпроект», которая победила в тендере от «Киевавтодора». До 31 декабря 2022 года эта фирма должна разработать проектно-сметную документацию. За эту работу компании заплатят 46,38 млн грн. Об этом сообщил председатель Совета по урбанистике Киева Виталий Селик, сообщается на Facebook-странице «Шулявский мост».

Планом реставрации предполагается расширение тротуаров, установка системы подогрева тротуаров при технической возможности, тактильной плитки и других мероприятий для передвижения людей с инвалидностью. Также обещают велодорожки не менее 1,5 м в обе стороны. Рассматривается возможность подъема-спуска пешеходов на Венецианский остров с учетом потребностей маломобильного населения.

Кроме того, в ходе реставрации обустроят восьмую полосу для автомобилистов, а автоматизированная система будет вычислять вес машин в движении. По центру моста установят отбойник Vario Guard.

Реставрацией предполагается обновить чугунные перила и мачты фонарей с использованием современных материалов, отремонтировать лестницы и реставрировать колонны и пропилеи. Также речь идет о возможности расчета конструкции мостового полотна, с учетом перспективного устройства трамвайного пути. Ремонтные работы планируют завершить к 2026 году.

Напомним, «Укравтодор» предложил Киевской городской госадминистрации передать на их баланс столичный Подольско-Воскресенский мост. Однако в КГГА уверены, что передача объекта на баланс дорожников отсрочит его достройку, поскольку в столице с 2004 года стоит недостроенным и не введенным в эксплуатацию Дарницкий мост, который стоит на балансе «Укрзализныци».