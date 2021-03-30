Боррель. Фото: EA Daily

https://racurs.ua/n152476-rossiya-i-kitay-sblijautsya-protiv-zapada-borrel.html

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Россия и Китай ведут свою игру против Запада, считает Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что недавно глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с китайским коллегой Ван И — они выразили желание укрепить свою техническую независимость от западных стран. Об этом сообщает EEAS.

Сообщается, что во время встречи они призвали не вмешиваться в дела Москвы и Пекина. В связи с этими заявлениями Боррель предложил внимательно проанализировать, что именно движет этими государствами.

Экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество, — заявил он.

По словам Борреля, энергетика стала одним из ключевых аспектов отношений Москвы и Пекина, так как Китаю необходима нефть и газ, которые он импортирует из России. Поэтому Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС из-за напряженности в отношениях. Пекин в свою очередь разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии.

Кроме того, Боррель считает, что китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают вмешательством" в свои внутренние дела. Боррель уточнил, что соперничество между Вашингтоном и Пекином разворачивается на многих фронтах, но это не означает, что это будет воспроизводить биполярный мир холодной войны.

Напомним, ранее мы сообщали, что Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, посетил Москву с официальным визитом, который многие аналитики и эксперты назвали катастрофическим и провальным. По завершению этого визита главный дипломат Брюсселя заявил, что Евросоюз и Россия двигаются в разные стороны, а Москва видит экзистенциальную угрозу в демократических ценностях.