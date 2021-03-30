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Ракурс
ОБСЕ нашла в оккупантов 64 танки в запрещенной зоне. Фото: Арміяінформ

ОБСЕ нашла в оккупантов 64 танка в запрещенной зоне

30 мар 2021, 11:06
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала один зенитный ракетный комплекс, 64 танка и 15 гаубиц на полигонах вооруженных формирований РФ на оккупированной Луганщине.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила один танк на объекте в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также один зенитный ракетный комплекс, 64 танка и 15 гаубиц на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области, — сообщается в ежедневном отчете, опубликованном СММ ОБСЕ 29 марта.

Большинство этой техники находилось на полигонах российских оккупационных сил вблизи Мирного и Бугаевки.

Кроме того, на этих полигонах находились еще 54 боевые бронированные машины, которые «не подпадают под действие минских соглашений по отводу вооружения».


Согласно отчету, СММ ОБСЕ также зафиксировала пять гаубиц и две реактивные системы залпового огня, размещенные с нарушением линий отвода на оккупированных районах Луганской области.

Напомним, 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.

Источник: Ракурс


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