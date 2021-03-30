В Киеве уже более 52 тыс. активных COVID-больных. Фото: Кличко в Фейсбук

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться и за минувшие сутки в столице обнаружили 1 тыс. 422 новых больных.

Среди новых больных — 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет, 37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. С начала пандемии заболели 161 тыс. 191 больной, а по состоянию на 30 марта в Киеве болеют 52,2 тыс. человек. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали 33 киевлянина, а общее число умерших составляет 3 тыс. 367 человек. Медикам удалось госпитализировать 165 больных, еще 540 пациентов госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмонии. За сутки 461 человек преодолел болезнь.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 316. Еще 282 больных обнаружили в Днепровском районе, а 179 — в Дарницком.

По информации Минздрава, по состоянию на 29 марта в Киеве эпидемиологический порог составляет 121,2%. Количество инфицированных коронавирусом в столице увеличилось в 3,5 раза за сутки. Загруженность кроватей с кислородом составляет 86,5%. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 марта заявил, что в Киеве напряженная ситуация с местами в больницах.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 29 марта, вирус обнаружили у 10 тыс. 533 граждан. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 662 тыс. 942 человека.