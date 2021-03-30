У Києві вже понад 52 тис. активних COVID-хворих. Фото: Кличко у Фейсбук

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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися і за минулу добу в столиці виявили 1 тис. 422 нових хворих.

Серед нових хворих — 830 жінок віком від 18 до 88 років, 523 чоловіки віком від 19 до 89 років, 37 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років. З початку пандемії захворіли 161 тис. 191 хворий, а станом на 30 березня в Києві хворіють 52,2 тис. осіб. Про це 30 березня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Жертвами коронавірусу за минулу добу стали 33 киянина, а загальне число померлих становить 3 тис. 367 осіб. Медикам вдалося госпіталізувати 165 хворих, ще 540 пацієнтів госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. За добу 461 особа подолала хворобу.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 316. Ще 282 хворих виявили у Дніпровському районі, а 179 у Дарницькому.

За інформацією МОЗ, станом на 29 березня у Києві епідеміологічний поріг становить 121,2%. Кількість інфікованих коронавірусом у столиці збільшилась у 3,5 раза за добу. Завантаженість ліжок із киснем складає 86,5%.Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 березня заявив, що у Києві напружена ситуація з місцями в лікарнях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 29 березня, вірус виявили у 10 тис. 533 громадян. Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 662 тис. 942 людини.