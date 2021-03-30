Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152465-koronavirus-vbyv-mayje-300-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 29 березня, вірус виявили у 10 тис. 533 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 662 тис. 942 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 3 тис. 576 людей, а загалом вже одужали 1 млн 307 тис. 76 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.



Померли від хвороби 286 осіб. Загальна кількість жертв становить 32 тис. 418 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тис. 422 інфікувань), Львівській області (961 новий хворий), Київській області (934 заражень), Харківській області (762 захворілих).

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 1 тис. 422 випадки/1 тис. 740 щеплень;

Вінницька область — 426 випадків/640 щеплень;

Волинська область — 232 випадки/370 щеплень;

Дніпропетровська область — 464 випадки/1 тис. 290 щеплень;

Донецька область — 503 випадки/580 щеплень;

Житомирська область — 169 випадків/700 щеплень;

Закарпатська — 187 випадків/440 щеплень;

Запорізька область — 205 випадків/670 щеплень;

Івано-Франківська область — 297 випадків/415 щеплень;

Київська область — 934 випадки/550 щеплень;

Кіровоградська область — 59 випадків/420 щеплень;

Луганська область — 220 випадків/330 щеплень;

Львівська область — 961 випадок/728 щеплень;

Миколаївська область — 287 випадків/330 щеплень;

Одеська область — 721 випадок/310 щеплень;

Полтавська область — 490 випадків/840 щеплень;

Рівненська область — 335 випадків/520 щеплень;

Сумська область — 215 випадків/540 щеплень;

Тернопільська область — 281 випадок/440 щеплень;

Харківська область — 762 випадки/380 щеплень;

Херсонська область — 69 випадків/350 щеплень;

Хмельницька область — 511 випадків/430 щеплень;

Черкаська область — 280 випадків/800 щеплень;

Чернівецька область — 286 випадків/380 щеплень;

Чернігівська область — 217 випадків/240 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що навіть із добовим приростом хворих на коронавірус у 24 тис., Україна зможе пройти спалах, не запроваджуючи локдаун. Наразі медична система витримує потік пацієнтів.