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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус вбив майже 300 українців за добу (ІНФОГРАФІКА)

30 бер 2021, 08:56
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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 29 березня, вірус виявили у 10 тис. 533 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 662 тис. 942 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 3 тис. 576 людей, а загалом вже одужали 1 млн 307 тис. 76 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.
Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Померли від хвороби 286 осіб. Загальна кількість жертв становить 32 тис. 418 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тис. 422 інфікувань), Львівській області (961 новий хворий), Київській області (934 заражень), Харківській області (762 захворілих).

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 1 тис. 422 випадки/1 тис. 740 щеплень;
  • Вінницька область — 426 випадків/640 щеплень;
  • Волинська область — 232 випадки/370 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 464 випадки/1 тис. 290 щеплень;
  • Донецька область — 503 випадки/580 щеплень;
  • Житомирська область — 169 випадків/700 щеплень;
  • Закарпатська — 187 випадків/440 щеплень;
  • Запорізька область — 205 випадків/670 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 297 випадків/415 щеплень;
  • Київська область — 934 випадки/550 щеплень;
  • Кіровоградська область — 59 випадків/420 щеплень;
  • Луганська область — 220 випадків/330 щеплень;
  • Львівська область — 961 випадок/728 щеплень;
  • Миколаївська область — 287 випадків/330 щеплень;
  • Одеська область — 721 випадок/310 щеплень;
  • Полтавська область — 490 випадків/840 щеплень;
  • Рівненська область — 335 випадків/520 щеплень;
  • Сумська область — 215 випадків/540 щеплень;
  • Тернопільська область — 281 випадок/440 щеплень;
  • Харківська область — 762 випадки/380 щеплень;
  • Херсонська область — 69 випадків/350 щеплень;
  • Хмельницька область — 511 випадків/430 щеплень;
  • Черкаська область — 280 випадків/800 щеплень;
  • Чернівецька область — 286 випадків/380 щеплень;
  • Чернігівська область — 217 випадків/240 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що навіть із добовим приростом хворих на коронавірус у 24 тис., Україна зможе пройти спалах, не запроваджуючи локдаун. Наразі медична система витримує потік пацієнтів.

Джерело: Ракурс


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