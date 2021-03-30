Ляшко. Фото: УП

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Коронавірус в Україні продовжує ширитися, у регіонах фіксують нові спалахи. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що навіть із добовим приростом хворих на коронавірус у 24 тис., Україна зможе пройти спалах, не запроваджуючи локдаун.

Наразі медична система витримує потік пацієнтів. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова».





За його словами, наразі система охорони здоров’я витримує навантаження, попри те, що вже 11 областей віднесли до «червоної» зони карантину, а нові області вже стоять на порозі входження до «червоної» зони.

Натомість Ляшко визнав, що проблеми з навантаженням спостерігаються в Житомирській та Чернівецькій областях — там уже створено комісії, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень.

З цифрами 24 тис. і трошки більше ми проходимо без загальнодержавного карантину, повного локдауну. Система охорони здоров’я зараз не така, як була в березні 2020 року. Ми говоримо, що не будемо запроваджувати жорстких карантинних обмежень, поки система не буде наближатися до колапсу, — підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні від коронавірусу проходить повільними темпами, однак уже одна компанія призупинила постачання свого препарату в Україну. Натомість людина, яка дістала першу дозу вакцини від коронавірусу одного виробника, повинна зробити друге щеплення тією ж самою вакциною.