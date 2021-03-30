Ляшко. Фото: УП

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в регионах фиксируют новые вспышки. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что с суточным приростом больных коронавирусом в 24 тыс., Украина сможет пройти вспышку, не вводя локдаун.

Сейчас медицинская система выдерживает поток пациентов. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, система здравоохранения выдерживает нагрузку, несмотря на то, что уже 11 областей отнесли в «красную» зону карантина, а еще ряд областей уже стоят на пороге вхождения в «красную» зону.

В то же время Ляшко признал, что проблемы с нагрузкой наблюдаются в Житомирской и Черновицкой областях — там уже созданы комиссии, которые будут проверять соблюдение карантинных ограничений.

С цифрами 24 тыс. и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система не будет приближаться к коллапсу, — подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине от коронавируса проходит медленными темпами, однако уже одна компания приостановила поставки своего препарата в Украине. В то же время человек, получивший первую дозу вакцины от коронавируса одного производителя, должен сделать вторую прививку той же вакциной.