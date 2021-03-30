Ермак созвонился с советником Байдена — о чем говорили

Ермак. Фото: УП

https://racurs.ua/n152463-ermak-sozvonilsya-s-sovetnikom-baydena-o-chem-govorili.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Во время разговора чиновники обсудили роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и перспективы Украины в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что во время разговора Ермак отметил, что США могли бы играть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе. Он также рассказал Салливану о ситуации на линии разграничения на Донбассе и отметил, что в последние недели наблюдается эскалация конфликта и увеличение количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

Также глава ОП поблагодарил США за последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и сообщил, что по инициативе президента Владимира Зеленского в Украине создан Центр противодействия дезинформации.

События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации не менее разрушительные, чем вооруженное противостояние, — отметил Ермак.

В свою очередь Салливан отметил важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации, и добавил, что США есть чему поучиться у Украины в вопросе противодействия дезинформации. В частности, он отметил усилия Украины в проведении реформ и отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических целей.

Кроме того, советник Байдена заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Напомним, ранее мы сообщали, что нормандский формат должен предусматривать участие России, считает глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака, Россия сегодня декларирует готовность прекратить войну и выступает за реинтеграцию оккупированных территорий в Украине. Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, он уже ждет согласования РФ.