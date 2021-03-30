Єрмак зідзвонився з радником Байдена — про що говорили

Єрмак. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152463-iermak-zidzvonyvsya-z-radnykom-baydena-pro-scho-govoryly.html

Ракурс

Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Під час розмови чиновники обговорили роль США у врегулюванні конфлікту на Донбасі та перспективи України в НАТО. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що під час розмови Єрмак зауважив, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі. Він також розповів Саллівану про ситуацію на лінії розмежування на Донбасі та зазначив, що останніми тижнями спостерігається ескалація конфлікту і збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

Також очільник ОП подякував США за послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України й повідомив, що з ініціативи президента Володимира Зеленського в Україні створили Центр протидії дезінформації.

Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна та поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння, — зазначив Єрмак.

Зі свого боку Салліван наголосив на важливості співпраці в питанні протидії дезінформації, та додав, що США є чому повчитися в України в питанні протидії дезінформації. Зокрема, він відзначив зусилля України в проведенні реформ і наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Окрім того, радник Байдена запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нормандський формат мусить передбачати участь Росії, вважає очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Єрмака, Росія на сьогодні декларує готовність припинити війну та виступає за реінтеграцію окупованих територій до України. Єрмак заявив, що Україна, Німеччина та Франція розробили чіткий план із мирного врегулювання ситуації на Донбасі, він уже чекає на погодження РФ.