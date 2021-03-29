Анатолій Виногродський, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n152462-eks-komandyru-batalyonu-donbas-obrano-zapobijnyy-zahid-sprava-semenchenka.html

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Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому командиру батальйону «Донбас» Анатолію Виногродському (позивний «Гал»).

Виногродський до 24 травня перебуватиме під домашнім арештом. Про це повідомляє видання «Ґрати».

Виногродського підозрюють у співучасті в організації приватної військової компанії (ПВК) Donbass Battalion Corporation, створеної ветеранами з батальйону «Донбас» на чолі з екс-нардепом та колишнім командиром батальйону Семеном Семенченком.

На думку слідства, Виногродський брав участь у створенні та керівництві ПВК (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 Кримінального кодексу).

За версією слідства, у створенні незаконного збройного формування під виглядом охоронного бізнесу та громадських організацій Виногородський брав участь у 2018 році. У США була зареєстрована Donbass Battalion Corporation, а в Україні — юридичну особу «Донкорп Україна», яка мала ліцензію на здійснення охоронної діяльності.

Через ці організації для роботи по контрактах за кордоном набирали громадян України з досвідом бойових дій, здійснювали військову підготовку на тренувальній базі, розташованій у селі Сувід Київської області, а також у Польщі.

Слідство вважає, що до складу ПВК входили 150 осіб, а координацію діяльності здійснювали 15 громадян України.

Сторона обвинувачення просила заарештовувати Виногродського без альтернативи у виді застави. Водночас захист просив його не заарештовувати, посилаючись, зокрема, на наявність в нього другої групи інвалідності.

Сам Вингородський стверджував, що з квітня 2019 року займався лише здоров’ям та не має стосунку до діяльності «Донкорп Україна». Щодо Donbass Battalion Corporation, він заявляв, що така організація була зареєстрована в США, проте її діяльність так і не почалася.

Взяти Виногродського на поруки хотіли колишній народний депутат Степан Хмара та комбат батальйону ОУН Микола Коханівський.

Прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Труш розповів деталі підозри шостому фігуранту справи ПВК Анатолію Виногродському pic.twitter.com/ASNfkVktWK — hromadske (@HromadskeUA) March 29, 2021

Нагадаймо, Семенченка Печерський райсуд Києва вирішив заарештувати до 24 травня без права внесення застави.