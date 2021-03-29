Анатолий Виногродский, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n152462-eks-komandiru-batalona-donbass-izbrana-mera-presecheniya-delo-semenchenko.html

Ракурс

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему командиру батальона «Донбасс» Анатолию Виногродскому (позывной «Гал»).

Виногродский до 24 мая будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает издание «Ґрати».

Виногродского подозревают в соучастии в организации частной военной компании (ЧВК) Donbass Battalion Corporation, созданной ветеранами из батальона «Донбасс» во главе с экс-нардепом и бывшим командиром батальона Семеном Семенченко.

По мнению следствия, Виногродский участвовал в создании и руководстве ЧВК (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса).

По версии следствия, в создании незаконного вооруженного формирования под видом охранного бизнеса и общественных организаций Виногродский участвовал в 2018 году. В США была зарегистрирована Donbass Battalion Corporation, а в Украине — юридическое лицо «Донкорп Украина», которое имела лицензию на осуществление охранной деятельности.

Через эти организации для работы по контрактам за рубежом набирали граждан Украины с опытом боевых действий, осуществляли военную подготовку на тренировочной базе, расположенной в селе Сувид Киевской области, а также в Польше.

Следствие считает, что в состав ПВК входили 150 человек, а координацию деятельности осуществляли 15 граждан Украины.

Сторона обвинения просила арестовывать Виногродского без альтернативы в виде залога. В то же время защита просила его не арестовывать, ссылаясь, в частности, на наличие у него второй группы инвалидности.

Сам Вингородский утверждал, что с апреля 2019 года занимался только здоровьем и не имеет отношения к деятельности «Донкорп Украина». Относительно Donbass Battalion Corporation, он заявлял, что такая организация была зарегистрирована в США, однако ее деятельность так и не началась.

Взять Виногродская на поруки хотели бывший народный депутат Степан Хмара и комбат батальона ОУН Николай Коханивский.

Прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Труш розповів деталі підозри шостому фігуранту справи ПВК Анатолію Виногродському pic.twitter.com/ASNfkVktWK — hromadske (@HromadskeUA) March 29, 2021

Напомним, Семенченко Печерский райсуд Киева решил арестовать до 24 мая без права внесения залога.