На Тихановскую в Беларуси открыли дело за «подготовку теракта»

Светлана Тихановская, фото: mind.ua

https://racurs.ua/n152461-na-tihanovskuu-v-belarusi-otkryli-delo-za-podgotovku-terakta.html

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На Светлану Тихановскую, лидера белорусской оппозиции, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о «подготовке акта терроризма».

Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает агентство «БелТА».

Также это дело касается членов инициативы BYPOL, созданной бывшими белорусскими правоохранителями, которые не поддерживают режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и «сливают» связанные с силовиками данные.

Указанные лица несколько дней назад пытались сделать взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, — заявил Швед.

Также Швед заверил, что «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в осуществлении действий, создающих опасность гибели людей».

МВД Беларуси 26 марта заявило о якобы предотвращения двух терактов, которые, как утверждалось, готовились по указанию BYPOL.

Напомним, накануне празднования Дня Воли в Беларуси инициатива BYPOL заявила о планах властей осуществить 25 марта теракт в одном из зданий Министерства внутренних дел страны.