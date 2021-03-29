30 марта отмечают День карандаша и годовщину песни о Путинеhttps://racurs.ua/n152460-30-marta-otmechaut-den-karandasha-i-godovschinu-pesni-o-putine.htmlРакурс
30 марта в мире отмечают День карандаша. Карандаши используют как художественную принадлежность и орудия письма, игрушки и инструменты, реквизит и даже коллекционные объекты.
Также на эту дату приходится годовщина первого публичного исполнения известной песни о президенте РФ Владимире Путине. Эту песню придумали и впервые выполнили болельщики футбольного клуба «Металлист» в Харькове 30 марта 2014 года на совместном марше с фанами «Шахтера».
Текст песни поют преимущественно «а капелла» и употребляют многократные повторы основного текста с перепевкой «ла-ла-ла-ла» (иногда «ло-ло-ло-ло» — для рифмы).
Кроме того, 30 марта отмечают День прогулки в парке. Этот неофициальный праздник призван привлечь людей активнее наслаждаться физической и психической пользой, которую предоставляет прогулка на природе.
Православная церковь в этот день чтит преподобного Алексея — раннехристианского святого из Рима, который жил в V веке. Считается, что он, будучи сыном богатого римского сенатора, помогал нищим и обездоленным, а впоследствии отрекся от привилегий своего высокого происхождения и отошел в тень мира, живя как нищий.
В народе этот день отмечают «теплого Алексея». В этот день пасечники выставляли ульи на пасеку. Считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, какой будет погода на Пасху.
Народные приметы:
- если в этот день пчелы сделают первый облет, будет хороший медосбор;
- теплая и солнечная погода в этот день предсказывает урожай на хлеб и богатые рои;
- если утро этого дня ясное, рои будут выходить по утрам, а если вечер ясный, рои будут выходить по вечерам;
- большие ручьи от растаявшего снега предвещают мокрое лето.