Білборд зі словами пісні про Путіна, фото: «Волинські новини»

https://racurs.ua/ua/n152460-30-bereznya-vidznachaut-den-olivcya-ta-richnycu-pisni-pro-putina-video.html

Ракурс

30 березня у світі відзначають День олівця. Олівці використовують як художню приналежність і знаряддя письма, іграшки та інструменти, реквізит та навіть колекційні об'єкти.

Також на цю дату припадає річниця першого публічного виконання відомої пісні про президента РФ Володимира Путіна. Цю пісню вигадали й уперше виконали вболівальники футбольного клубу «Металіст» у Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші з фанами «Шахтаря».

Текст пісні співають переважно «а капела» й уживають багаторазові повтори основного тексту з переспівками «ла-ла-ла-ла» (інколи «ло-ло-ло-ло» — для рими).

Крім того, 30 березня відзначають День прогулянки в парку. Це неофіційне свято покликане заохотити людей активніше насолоджуватися фізичною та психічною користю, яку надає прогулянка на природі.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Олексія — ранньохристиянського святого з Риму, який жив у V столітті. Вважається, що він, будучи сином багатого римського сенатора, допомагав убогим і знедоленим, а згодом зрікся привілеїв свого високого походження та відійшов у тінь світу, живучи як жебрак.

У народі цього дня відзначають «теплого Олекси». Цього дня пасічники виставляли вулики на пасіку. Вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода на Великдень.

Народні прикмети: