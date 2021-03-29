На Тихановську в Білорусі відкрили справу за «підготовку теракту»

Світлана Тихановська, фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n152461-na-tyhanovsku-v-bilorusi-vidkryly-spravu-za-pidgotovku-teraktu.html

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На Світлану Тихановську, лідера білоруської опозиції, Генпрокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу за «підготовку акту тероризму».

Про це заявив генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед, повідомляє агентство «БелТА».

Також ця справа стосується членів ініціативи BYPOL, створеної колишніми білоруськими правоохоронцями, які не підтримують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і «зливають» пов’язані з силовиками дані.

Зазначені особи кілька днів тому намагалися зробити вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту, — заявив Швед.

Також Швед запевнив, що «в плани організаторів входило звинуватити представників органів державної влади в здійсненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей».

МВС Білорусі 26 березня заявило про нібито запобігання двом терактам, які, як стверджувалося, готувалися за вказівкою BYPOL.

Нагадаємо, напередодні святкування Дня Волі в Білорусі ініціатива BYPOL заявила про плани влади здійснити 25 березня теракт в одній з будівель Міністерства внутрішніх справ країни.