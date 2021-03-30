Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 29 марта, вирус был обнаружен у 10 тыс. 533 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 662 тыс. 942 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 3 тыс. 576 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 307 тыс. 76 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.



Умерли от болезни 286 человек. Общее число жертв составляет 32 тыс. 418 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 422 заражений), Львовской области (961 новый больной), Киевской области (934 заражений), Харьковской области (762 заболевших).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 1 тыс. 422 случая/1 тыс. 740 прививок;

Винницкая область — 426 случаев/640 прививок;

Волынская область — 232 случая/370 прививок;

Днепропетровская область — 464 случая/1 тыс. 290 прививок;

Донецкая область — 503 случая/580 прививок;

Житомирская область — 169 случаев/700 прививок;

Закарпатская — 187 случаев/440 прививок;

Запорожская область — 205 случаев/670 прививок;

Ивано-Франковская область — 297 случаев/415 прививок;

Киевская область — 934 случая/550 прививок;

Кировоградская область — 59 случаев/420 прививок;

Луганская область — 220 случаев/330 прививок;

Львовская область — 961 случай/728 прививок;

Николаевская область — 287 случаев/330 прививок;

Одесская область — 721 случай/310 прививок;

Полтавская область — 490 случаев/840 прививок;

Ровенская область — 335 случаев/520 прививок;

Сумская область — 215 случаев/540 прививок;

Тернопольская область — 281 случай/440 прививок;

Харьковская область — 762 случая/380 прививок;

Херсонская область — 69 случаев/350 прививок;

Хмельницкая область — 511 случаев/430 прививок;

Черкасская область — 280 случаев/800 прививок;

Черновицкая область — 286 случаев/380 прививок;

Черниговская область — 217 случаев/240 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что даже с суточным приростом больных коронавирус в 24 тыс., Украина сможет пройти вспышку, не вводя локдаун. Сейчас медицинская система выдерживает поток пациентов.