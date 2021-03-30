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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус убил почти 300 украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)

30 мар 2021, 08:56
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 29 марта, вирус был обнаружен у 10 тыс. 533 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 662 тыс. 942 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 3 тыс. 576 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 307 тыс. 76 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО


Умерли от болезни 286 человек. Общее число жертв составляет 32 тыс. 418 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 422 заражений), Львовской области (961 новый больной), Киевской области (934 заражений), Харьковской области (762 заболевших).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 1 тыс. 422 случая/1 тыс. 740 прививок;
  • Винницкая область — 426 случаев/640 прививок;
  • Волынская область — 232 случая/370 прививок;
  • Днепропетровская область — 464 случая/1 тыс. 290 прививок;
  • Донецкая область — 503 случая/580 прививок;
  • Житомирская область — 169 случаев/700 прививок;
  • Закарпатская — 187 случаев/440 прививок;
  • Запорожская область — 205 случаев/670 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 297 случаев/415 прививок;
  • Киевская область — 934 случая/550 прививок;
  • Кировоградская область — 59 случаев/420 прививок;
  • Луганская область — 220 случаев/330 прививок;
  • Львовская область — 961 случай/728 прививок;
  • Николаевская область — 287 случаев/330 прививок;
  • Одесская область — 721 случай/310 прививок;
  • Полтавская область — 490 случаев/840 прививок;
  • Ровенская область — 335 случаев/520 прививок;
  • Сумская область — 215 случаев/540 прививок;
  • Тернопольская область — 281 случай/440 прививок;
  • Харьковская область — 762 случая/380 прививок;
  • Херсонская область — 69 случаев/350 прививок;
  • Хмельницкая область — 511 случаев/430 прививок;
  • Черкасская область — 280 случаев/800 прививок;
  • Черновицкая область — 286 случаев/380 прививок;
  • Черниговская область — 217 случаев/240 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что даже с суточным приростом больных коронавирус в 24 тыс., Украина сможет пройти вспышку, не вводя локдаун. Сейчас медицинская система выдерживает поток пациентов.

Источник: Ракурс


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