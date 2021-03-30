Реабілітувати хворих на коронавірус візьмуться в Степанова

Степанов. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n152473-reabilituvaty-hvoryh-na-koronavirus-vizmutsya-v-stepanova.html

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Коронавірус в Україні продовжує ширитися, а нові штами інфекції значно погіршують перебіг хвороби та впливають на відновлення після вірусу.

Зокрема, британський штам коронавірусу призводить до серйозних ускладнень. Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов під час брифінгу.

Просто вилікувати людину від COVID вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень, — заявив Степанов.

За словами міністра, для розв’язання цієї проблеми створено робочу групу для напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації.

Наразі медики вже фіксують проблеми з нервовою системою й легенями у хворих, що перенесли британський штам коронавірусу. У зв’язку з цим Національна служба здоров’я (НСЗУ) організовує фінансування реабілітації пацієнтів. Проект повинен бути реалізований уже в цьому році.

Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, вражень центральної нервової системи, психологічна реабілітація — наша задача протягом року, — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину від коронавірусу AstraZeneca знову постачатимуть в Україну. У квітні цього року повинно надійти 360 тис. доз вакцини, але це буде препарат виробництва не Індії, а Кореї. До кінця травня поставлять ще 1,7 млн доз вакцини від COVID-19.