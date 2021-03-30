Реабилитировать больных коронавирусом возьмутся у Степанова

Степанов. Фото: УНН

https://racurs.ua/n152473-reabilitirovat-bolnyh-koronavirusom-vozmutsya-u-stepanova.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, а новые штаммы инфекции значительно ухудшают течение болезни и влияют на восстановление после вируса.

В частности, британский штамм коронавируса приводит к серьезным осложнениям. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Просто вылечить человека от COVID уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидних осложнений, — заявил Степанов.

По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для выработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

Сейчас медики уже фиксируют проблемы с нервной системой и легкими у больных, перенесшими британский штамм коронавируса. В связи с этим Национальная служба здоровья (НСЗУ) организует финансирование реабилитации пациентов. Проект должен быть реализован уже в этом году.

Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация — наша задача в течение года, — отметил министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину от коронавируса AstraZeneca снова будут поставлять в Украину. В апреле этого года должно поступить 360 тыс. доз вакцины, но это будет препарат производства не Индии, а Кореи. До конца мая поставят еще 1,7 млн доз вакцины от COVID-19.