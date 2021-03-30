Стало известно, когда в Украину возобновят поставки вакцины AstraZeneca. Фото: AstraZeneca

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Вакцину от коронавируса AstraZeneca снова будут поставлять в Украину.

В апреле этого года должно поступить 360 тыс. доз вакцины, но это будет препарат производства не Индии, а Кореи. До конца мая поставят еще 1,7 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Мы ожидаем поставки в ближайшее время. Мы ожидаем, что в апреле поступят новые партии вакцин, которые обеспечат и выведут Украину на должный уровень иммунизации… Сейчас мы ожидаем 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной на корейской площадке, — отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав также ожидает в апреле поставки 117 тыс. вакцин Pfizer в рамках механизма COVAX. Точную дату представитель министерства не назвал.

Напомним, Индия приостановила поставки вакцины CoviShield, которую производит Институт сыворотки крови Serum Institute of India на основе разработок шведско-британской компании AstraZeneca. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.

Сообщалось, что Институт сыворотки Индии может возобновить полные поставки вакцины AstraZeneca для программы COVAX в мае. Также идут переговоры о поставках вакцин в апреле.