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Стало известно, когда в Украину возобновят поставки вакцины AstraZeneca. Фото: AstraZeneca

Стало известно, когда в Украину возобновят поставки вакцины AstraZeneca

30 мар 2021, 10:20
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Вакцину от коронавируса AstraZeneca снова будут поставлять в Украину.

В апреле этого года должно поступить 360 тыс. доз вакцины, но это будет препарат производства не Индии, а Кореи. До конца мая поставят еще 1,7 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Мы ожидаем поставки в ближайшее время. Мы ожидаем, что в апреле поступят новые партии вакцин, которые обеспечат и выведут Украину на должный уровень иммунизации… Сейчас мы ожидаем 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной на корейской площадке, — отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав также ожидает в апреле поставки 117 тыс. вакцин Pfizer в рамках механизма COVAX. Точную дату представитель министерства не назвал.


Напомним, Индия приостановила поставки вакцины CoviShield, которую производит Институт сыворотки крови Serum Institute of India на основе разработок шведско-британской компании AstraZeneca. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.

Сообщалось, что Институт сыворотки Индии может возобновить полные поставки вакцины AstraZeneca для программы COVAX в мае. Также идут переговоры о поставках вакцин в апреле.

Источник: Ракурс


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