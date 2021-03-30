Польша отправила заробитчан из Украины на обязательный карантин, фото — TVN

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При въезде в Польшу с 30 марта ввели обязательный карантин. Особенно больно новые правила ударят по украинцам.

Приезжие из-за пределов Шенгенской зоны, в том числе из Украины, подлежат обязательному карантину. Варшава на фоне масштабной волны коронавируса, накрывшей страну на прошлой неделе, обновила и унифицировала правила, касающиеся карантина после пересечения границы.

В Польше предупредили, что это может привести к увеличению очередей в пунктах пропуска на границе, сообщает RMF-FM.

Все, кто прибывает в Польшу, должны уйти на обязательный карантин. Единственным исключением является путешественники из стран Шенгенской зоны, у которых есть отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного максимально за 48 часов до въезда. В противном случае им также прикажут изолироваться.

В этих случаях приезжий, которого отправили на карантин, сможет его прекратить, если в Польше пройдет тест на коронавирус и его результат будет отрицательным.

Для людей, приезжающих из Шенгенской зоны, будут допускаться и тесты ПЦР, и антигенные.

Польша в минувшую субботу ввела на две недели новые ограничения в связи с третьей волной эпидемии — ежедневно здесь регистрировали примерно 30 тыс. новых заражений. В правительстве не исключают, что правила продлят и после 9 апреля.

Детские сады и ясли, а также салоны красоты и парикмахерские закрыты, уменьшено количество верующих, которые могут одновременно находиться в церквях.