Польща відправила заробітчан з України на обов’язковий карантин, фото — TVN

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При в’їзді до Польщі від 30 березня запровадили обов’язковий карантин. Особливо боляче нові правила вдарять по українцях.

Приїжджі з-за меж Шенгенської зони, в тому числі з України, підлягатимуть обов’язковому карантину. Варшава на тлі масштабного спалаху коронавірусу, який накрив країну минулого тижня, оновила та уніфікувала правила, які стосуються карантину після перетину кордону.

В Польщі попередили, що це може призвести до збільшення черг в пунктах пропуску на кордоні, повідомляє RMF-FM.

Усіх, хто прибуває до Польщі, стосуватиметься обов’язковий карантин. Єдиним винятком є подорожні з країн Шенгенської зони, які мають негативний результат тесту на коронавірус, зробленого максимально за 48 годин до в’їзду. В іншому випадку їм також накажуть ізолюватися.

В обох випадках приїжджій, якого відправили на карантин, зможе його припинити, якщо в Польщі пройде тест на коронавірус і його результат буде негативним.

У випадку осіб, які приїжджають із Шенгенської зони, допускатимуться і тести ПЛР, і антигенні.

Польща минулої суботи запровадила на два тижні нові обмеження у зв’язку з третьою хвилею епідемії — щодня тут реєстрували приблизно 30 тис. нових заражень. В уряді не виключають, що правила будуть продовжені після 9 квітня.

Дитячі садки та ясла, а також салони краси та перукарні закриті, зменшено кількість вірян, які можуть одночасно перебувати в церквах.