Итальянский мафиози прятался семь лет и погорел на кулинарном видео

Итальянский мафиози. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152468-italyanskiy-mafiozi-pryatalsya-sem-let-i-pogorel-na-kulinarnom-video.html

Ракурс

В Италии мафиози-беглец решил продемонстрировать свои кулинарные навыки в видеоролике на YouTube, что позволило правоохранителям его поймать после семи лет в бегах.

53-летнего Марка Фарена Бьярте узнали по татуировкам, которые попали в кадр. Об этом сообщает BBC.

Оказалось, что итальянский мафиози скрывался в Доминиканской Республике, его уже экстрадировали в Италию. В заявлении итальянской полиции говорится, что в последнее время он «залег на дно» и жил в городе Бока-Чика.

Сообщается, что Марк Фарено Бьярте скрывался от полиции с 2014 года — его обвиняли в незаконных сделках с кокаином от имени клана Каччола, который входит в Ндрангета — мафию, специализирующуюся на наркоторговле. Ндрангета считается одной из самых влиятельных преступных группировок в мире, поскольку контролирует большую часть поставок кокаина, поступающего в Европу.

Вероятным боссом клана является 66-летний Луиджи Манкузо, известный как «Дядя». Другие участники обладают такими прозвищами как «Волк», «Толстяк» и «Блонди». Их ждет судебный процесс — один из самых масштабных, которые Италия видела за последние десятилетия.

Напомним, ранее мы сообщали, что новогодние праздники в США успели внести свои коррективы в униформу полицейских. Двое сотрудников полиции в костюмах Санта Клауса и эльфа выслеживали мелких воров авто и похитителей игрушек в магазинах.