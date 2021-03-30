Італійський мафіозі ховався сім років та погорів на кулінарному відео

Італійський мафіозі. Фото: Istock

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В Італії мафіозі-втікач вирішив продемонструвати свої кулінарні навички у відеоролику на YouTube, що дозволило правоохоронцям його спіймати після сімох років переховування.

53-річного Марка Фарена Б’яра впізнали за татуюваннями, які потрапили в кадр. Про це повідомляє BBC.

Виявилося, що італійський мафіозі переховувався в Домініканській Республіці, наразі його вже екстрадували до Італії. У заяві італійської поліції йдеться, що останнім часом він «заліг на дно» й мешкав у місті Бока-Чіка.

Повідомляється, що Марко Фарено Б’яра переховувався від поліції з 2014 року — його звинувачували в незаконних оборудки з кокаїном від імені клану Каччола, який входить до Ндрангета — мафії, що спеціалізується на наркоторгівлі. Ндрангета вважається одним із найвпливовіших злочинних угруповань у світі, оскільки контролює більшу частину поставок кокаїну, що надходить до Європи.

Ймовірним босом клану є 66-річний Луїджі Манкузо, відомий як «Дядя». Інші учасники мають такі прізвиська, як «Вовк», «Товстун» і «Блонді». На них чекає судовий процес — один із наймасштабніших, які Італія бачила за останні десятиліття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новорічні свята в США встигли внести свої корективи в уніформу поліцейських. Двоє співробітників поліції в костюмах Санта Клауса та ельфа вистежували дрібних крадіїв авто та викрадачів іграшок у магазинах.