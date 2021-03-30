Стало відомо, коли в Україну відновлять поставки вакцини AstraZeneca. Фото: AstraZeneca

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Вакцину від коронавірусу AstraZeneca знову постачатимуть в Україну.

У квітні цього року повинно надійти 360 тис. доз вакцини, але це буде препарат виробництва не Індії, а Кореї. До кінця травня поставлять ще 1,7 млн доз вакцини від COVID-19. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Ми очікуємо поставки найближчим часом. Ми очікуємо, що у квітні надійдуть нові партії вакцин, які забезпечать і виведуть Україну на належний рівень імунізації… Зараз ми очікуємо 360 тис. доз вакцини AstraZeneca, виробленої на Корейському майданчику, — зазначив він.

За словами Ляшка, МОЗ також очікує у квітні поставки 117 тис. вакцин Pfizer в рамках механізму COVAX. Точну дату представник міністерства не назвав.

Нагадаємо, Індія призупинила поставки вакцини CoviShield, яку виготовляє Інститут сироватки крові Serum Institute of India на основі розробок шведсько-британської компанії AstraZeneca. Це пов’язано з тим, що в країні хочуть розширити кампанію з вакцинації населення.

Повідомлялося, що Інститут сироватки Індії може відновити повні поставки вакцини AstraZeneca для програми COVAX у травні. Також йдуть переговори про постачання вакцин у квітні.