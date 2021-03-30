Коронавирусная стена. Фото: The Sun

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Коронавирус в мире ежедневно уносит жизни тысяч людей. В связи с этим в столице Великобритании, Лондоне, волонтеры разрисовали стену 150 тысячами сердец в память о погибших от пандемии коронавируса.

Сейчас сердца располагаются на стене напротив парламента Великобритании, но ожидается, что фреска растянется на сотни метров вдоль южного берега Темзы возле больницы Сент-Томаса. Об этом сообщает The Sun.











Сообщается, что данный проект был организован организацией Covid-19 Bereaved Families For Justice UK, которая призвала к публичному расследованию того, как правительство Великобритании справляется с пандемией коронавируса.











Мемориальную стену памяти жертв пандемии уже посетил лидер Лейбористской партии Кейр Стармер.









Напомним, ранее мы сообщали, что подпольная новогодняя вечеринка прошла в средневековой церкви в Великобритании, несмотря на карантин, введенный по всей стране. Полиция разогнала вечеринку после того, как участники разгромили церковь Всех Святых XIV века. Как рассказывают очевидцы, на вечеринке присутствовали сотни людей.