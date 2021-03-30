Почему подозреваемый по делу «ПриватБанка» Дубилет смог сбежать, объяснил Сытник. Фото: Ракурс

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Подозрения фигурантам дела «ПриватБанка» долго согласовывали, в связи с чем некоторые лица успели сбежать за границу.

К сожалению, срок согласования подозрения был очень длительным. Когда были готовы документы по объявлению подозрения, большинство подозреваемых были на территории Украины. Но пока шел процесс согласования документов, количество подозреваемых в Украине стало уменьшаться, — заявил председатель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в комментарии «Голосу Америки».

Он рассказал, что пришлось даже сажать самолеты с подозреваемыми на борту для того, чтобы обеспечить осуществление правосудия.

По его словам, по тех фигурантах, которые находятся не в Украине, НАБУ будет принимать все меры для их розыска и в случае задержания экстрадиции.

Но мы только на начальном этапе, потому что-то, что объявлено — это относительно небольшие эпизоды того, что расследуют детективы, — добавил Сытник.

Накануне в НАБУ сообщили, что бывший председатель правления «ПриватБанка» Александр Дубилет объявлен в розыск. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн перед национализацией банка.

Напомним, 22 февраля НАБУ не разрешило вылететь в Австрию бывшему первому заместителю председателя «ПриватБанка» Владимиру Яценко. Следователи бюро вручили Яценко подозрение. 12 марта апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила его под стражей.

Позже детективы НАБУ сообщили о подозрении трем бывшим сотрудникам «ПриватБанка» в растрате больше 136, 89 млн грн. Среди них — экс-председатель правления банка Александр Дубилет.