Чому підозрюваний у справі «ПриватБанку» Дубілет зміг втекти, пояснив Ситник. Фото: Ракурс

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Ракурс

Підозри фігурантам справи «ПриватБанку» довго погоджували, у зв’язку з чим деякі особи встигли втекти за кордон.

На жаль, термін узгодження підозри був дуже тривалим. Коли були готові документи щодо оголошення підозри, більшість підозрюваних була на території України. Але поки йшов процес погодження документів, кількість підозрюваних в Україні стала зменшуватися, — заявив голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник у коментарі «Голосу Америки».

Він розповів, що довелося навіть садити літаки з підозрюваними на борту для того, щоб забезпечити здійснення правосуддя.

За його словами, щодо тих фігурантів, які перебувають не в Україні, НАБУ буде вживати всіх заходів для їхнього розшуку та в разі затримання екстрадиції.

Але ми тільки на початковому етапі, тому що те, що оголошено, — це відносно невеликі епізоди того, що розслідують детективи, — додав Ситник.

Напередодні в НАБУ повідомили, що колишнього голову правління «Приватбанку» Олександра Дубілета оголосили в розшук. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн перед націоналізацією банку.

Нагадаємо, 22 лютого НАБУ не дозволило вилетіти до Австрії колишньому першому заступнику голови «ПриватБанку» Володимиру Яценку. Слідчі бюро вручили Яценку підозру. 12 березня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила його під вартою.

Згодом детективи НАБУ повідомили про підозру трьом колишнім співробітникам «ПриватБанку» у розтраті понад 136,89 млн грн. Серед них — екс-голова правління банку Олександр Дубілет.