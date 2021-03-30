Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Коронавірусна стіна. Фото: The Sun

Коронавірусну стіну з тисяч сердець створили в Лондоні (ФОТО, ВІДЕО)

30 бер 2021, 10:26
999

Коронавірус у світі щодня забирає життя тисяч людей. У зв’язку з цим у столиці Великої Британії, Лондоні, волонтери розмалювали стіну 150 тисячами сердець у пам’ять про загиблих від пандемії коронавірусу.

Зараз серця розташовуються на стіні навпроти парламенту Великої Британії, але очікується, що фреска розтягнеться на сотні метрів уздовж південного берега Темзи біля лікарні Сент-Томаса. Про це повідомляє The Sun.


Коронавірусна стіна. Фото: The Sun
Коронавірусна стіна. Фото: The Sun
Повідомляється, що цей проект був організований організацією Covid-19 Bereaved Families For Justice UK, яка закликала до публічного розслідування того, як уряд Великої Британії справляється з пандемією коронавірусу.

Коронавірусна стіна. Фото: The Sun
Коронавірусна стіна. Фото: The Sun
Коронавірусна стіна. Фото: The Sun
Меморіальну стіну пам’яті жертв пандемії вже відвідав лідер Лейбористської партії Кейр Стармер.

Коронавірусна стіна. Фото: The Sun

Коронавірусна стіна. Фото: The Sun
Коронавірусна стіна. Фото: The Sun
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підпільна новорічна вечірка пройшла в середньовічній церкві у Великій Британії попри карантин, введений по всій країні. Поліція розігнала вечірку після того, як учасники розгромили церкву Всіх Святих XIV століття. Як розповідають очевидці, на вечірці були присутні сотні людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів