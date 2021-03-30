Коронавірусна стіна. Фото: The Sun

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Коронавірус у світі щодня забирає життя тисяч людей. У зв’язку з цим у столиці Великої Британії, Лондоні, волонтери розмалювали стіну 150 тисячами сердець у пам’ять про загиблих від пандемії коронавірусу.

Зараз серця розташовуються на стіні навпроти парламенту Великої Британії, але очікується, що фреска розтягнеться на сотні метрів уздовж південного берега Темзи біля лікарні Сент-Томаса. Про це повідомляє The Sun.









Повідомляється, що цей проект був організований організацією Covid-19 Bereaved Families For Justice UK, яка закликала до публічного розслідування того, як уряд Великої Британії справляється з пандемією коронавірусу.









Меморіальну стіну пам’яті жертв пандемії вже відвідав лідер Лейбористської партії Кейр Стармер.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підпільна новорічна вечірка пройшла в середньовічній церкві у Великій Британії попри карантин, введений по всій країні. Поліція розігнала вечірку після того, як учасники розгромили церкву Всіх Святих XIV століття. Як розповідають очевидці, на вечірці були присутні сотні людей.