Вечірка. Фото: LB

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Підпільна новорічна вечірка пройшла у середньовічній церкві попри карантин, запроваджений по всій Великій Британії. Поліція розігнала вечірку після того, як учасники розгромили церкву Всіх Святих XIV століття.

Як розповідають очевидці, на вечірці були присутні сотні людей. Про це повідомляє видання LADbible.





Поліція, яка прибула на місце події, намагалася розігнати святкування, але у відповідь правоохоронців почали закидувати ракетами. А все-таки правоохоронцям вдалося зупинити свято порушників карантину.





Усіх присутніх оштрафували на суму понад 18 тис. фунтів стерлінгів. Також затримано п’ятеро осіб — в тому числі й трьох чоловіків, яким інкримінують вживання наркотиків і порушення громадського порядку.





Збиток будівлі оцінюється в більш ніж в 1 тис. фунтів стерлінгів, але церква є пам’яткою архітектури, і її ремонт напевно обійдеться дорожче ніж номінальна вартість пошкоджених речей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Франції поліцейські розігнали масштабну нелегальну новорічну вечірку. Вона відбувалася в розташованому на заході країни департаменті Іль і Вілен, на ній були присутні до 2,5 тис. осіб, котрі не дотримувалася протиепідемічних заходів — не носили маски та не зберігали соціальну дистанцію.