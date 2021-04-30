На Прикарпатье установили 4-метровую кованую писанку

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Ракурс

На Прикарпатье к Пасхе установили 4-метровую кованую писанку. В ночь перед праздником пасхальное яйцо должно засветиться.

Гигантскую писанку изготовили в селе Голинь, которое входит в Калушскую общину. Установили его возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает местное издание «Окна».

Отмечается, что изготовил огромное пасхальное яйцо местный мастер Иван Боднар. Свою работу он выполнил в рекордно короткие сроки — всего за три недели. Кузнец фактически дневал и ночевал в своей мастерской, чтобы успеть сделать писанку к праздникам.

Община села приобрела пасхальное яйцо за свой счет.

Писанка не простая, а с секретом — в ночь перед Пасхой она засветиться. К праздникам возле гигантской писанки планируют установить пасхальную корзину и фотозону с надписью «Христос воскрес». Корзину изготовила также местная мастерица Звездная Завадецкий.