Оккупанты убили бойца ООС, еще один - в тяжелом состоянии

https://racurs.ua/n154278-okkupanty-ubili-boyca-oos-esche-odin-v-tyajelom-sostoyanii.html

Ракурс

Оккупанты убили защитника Украины у Новотроицкого — там вооруженные формирования России нарушили режим «тишины» и осуществили прицельный обстрел позиций военнослужащих операции Объединенных сил из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня… в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение, — сообщает 6 мая пресс-центр ООС.

К сожалению, спасти жизнь воину не удалось.

Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, — добавили в ВСУ.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое.

В ООС отметили, что украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях российских оккупантов было сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, 27 апреля в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб боец ВСУ, а трое получили ранения.