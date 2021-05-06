Забруднене повітря порушує роботу мозку у літніх чоловіків

https://racurs.ua/ua/n154279-zabrudnene-povitrya-porushuie-robotu-mozku-u-litnih-cholovikiv-vcheni.html

Ракурс

Чим уважніше медики вивчають вплив забрудненого повітря на тіло і психіку людини, тим більше побоювань воно викликає. Спеціалісти вже показали, що забруднення викликає безпліддя та розвиток психічних розладів. Чергове дослідження вчених показало, як забруднене повітря порушує роботу мозку у літніх чоловіків.

Вчені виявили ще один негативний ефект забруднення — посилене зниження когнітивних здібностей в старості. Більш того, він проявляється, навіть тоді, якщо рівень забруднення атмосфери залишається в межах, визнаних безпечними. Результати своєї роботи дослідники описали в статті журналу Nature Aging.

Команда вчених з Китаю та США під керівництвом Сюя Гао (Xu Gao) з Пекінського університету протестували когнітивні здібності близько тисячі білих чоловіків, середній вік яких складав 69 років. Всі вони проживають в Бостонській агломерації.

Вчені дослідили, як робота мозку залежить від забруднення повітря дрібнодисперсними частками PM2.5 (розмірами до 2,5 мікрометра).

Виявилося, що навіть разове вдихання таких частинок проявлялося зниженням результативності в тестах протягом цілих чотирьох тижнів.

Більш того, ефект був помітний навіть в тих випадках, коли концентрація частинок PM2.5 залишалася нижчою десяти мікрограмів на кубометр, тобто рівня, рекомендованого ВООЗ.

Однак ефект від одноразового контакту з PM2.5 згодом проходив і зберігався лише при регулярному вдиханні частинок.

Джерело: Nature Aging