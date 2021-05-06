Вода у Криму. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154281-deficyt-vody-v-krymu-okupanty-vygadaly-sposib-napovnyty-vodoshovyscha.html

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Вода в Крим не буде постачатися з української території, а російські окупанти кожен раз намагаються вигадати новий спосіб подолання проблеми.

На цей раз російська влада вирішила перекидати ресурси з водоспадів для наповнення водосховищ у районі Ялти. Про це повідомляє «Кримінформ» із посиланням на «керівника» Криму Сергія Аксьонова.

За його словами, ці заходи підтримав заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін. Вартість відповідних робіт із перекидання води у водосховища коштуватиме 700 млн рублів.

На думку заступника директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, цього року в окупованому Криму загостриться проблема з нестачею питної води. Окупаційна влада Криму оголосила, що жителям Алушти даватимуть воду за графіком два рази на добу.

Зауважимо, що подібне втручання в природні джерела води, які вже майже вичерпані, може лише загострити ситуацію з водопостачанням у Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проблема водопостачання в Криму завдасть значних проблем під час курортного сезону. На південному березі окупованого півострова не вистачає води на прийдешній курортний сезон навіть при найоптимістичнішому сценарії. Вода влітку, скоріш за все, буде постачатися за графіком.

Джерело: Кримінформ