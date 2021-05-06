Безпекову угоду зі США може підписати Україна — ЗМІ

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Безпекову угоду зі США може підписати Україна — Київ зацікавлений в укладенні з Вашингтоном двосторонньої безпекової угоди, яка потенційно може посилити обороноздатність нашої країни.

Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Володимир Зеленський заявив, що сторони підняли й питання «ймовірної двосторонньої вкрай серйозної угоди» між США і Україною. За словами заступник глави Офісу президента Ігора Жовкви, подібні безпекові угоди зі США є у певних країн, пише УНН.

Водночас заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін додав, що плануючи угоду, українські чиновники опиралися на уже наявний досвід США.

Це — надзвичайно амбітна ідея. Вона належала Києву, а сьогодні… ми отримали схвальні відгуки з боку американських партнерів. Попереду досить складна і тривала робота, але я більш ніж переконаний що результати перевершать всі найсміливіші очікування, — зазначив Єнін.



Ідея укладення безпекової угоди між Україною і США виникла ще у 2008 році після нападу Росії на Грузію. Проект угоди був підготовлений, однак за президентства Буша-молодшого її не вдалося підписати через наміри Вашингтона порозумітися з Москвою. Натомість було підписано Хартію про стратегічне партнерство між Україною і США. За словами екс-глави МЗС Володимира Огризка, безпекова угода передбачала ст. 5 Північноатлантичного (Вашингтонського) договору — йдеться про принцип колективної оборони. Він полягає в тому, що напад на будь-яку з країн-членів НАТО розглядається як напад на усіх.

Джерело: УНН