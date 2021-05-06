Вакцинація врятує життя людям з хронічними хворобами, фото: AP/Evgeniy Maloletka

https://racurs.ua/ua/n154284-vakcynaciya-vryatuie-jyttya-u-moz-rozpovily-pro-scheplennya-hronichnohvoryh.html

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Коронавірус — підступна хвороба, яка б'є у найбільш вразливе місце. Тому люди з хронічними хворобами в особливій групі ризику.

Вакцинація врятує життя та полегшить перебіг COVID-19 тим, хто має гіпертонію, діабет, астму, онко- або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит чи іншу хронічну хворобу. Про це попереджають у Міністерстві охорони здоров’я.

Вакцина може захистити вас від зараження або суттєво полегшити перебіг хвороби, а також повернути вам легкість спілкування з людьми, без страху захворіти, — кажуть у МОЗ.

Водночас у міністерстві радять перед тим, як зробити щеплення, проконсультуватися з лікарем. Крім цього, необхідно також повідомити медичному працівнику, який робить укол, про ваші хронічні захворювання.

Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або боїтеся, що стан вашого здоров’я може бути протипоказанням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем, — рекомендують у МОЗ.



У відомстві назвали основні протипоказання до всіх вакцин проти COVID-19: