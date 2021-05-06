Тюльпанное море в честь Небесной сотни расцвело в Киеве

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Ракурс

Сто тысяч тюльпанов расцвели на Майдане Независимости и возле здания Министерства иностранных дел в центре Киева. Эти тюльпаны символизируют уважение нидерландцев к героям Небесной сотни.

Фото и видео цветочного моря обнародовала 6 мая пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Луковицы различных сортов тюльпанов высадили в столице полгода назад.

Сорта были подобраны по цветам — желтые, оранжевые, красные (Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze), розовые (Salmon van Eijk) и фиолетовые (Negrita Purple). В зависимости от сорта тюльпаны имеют разную высоту и создают объемную картину.