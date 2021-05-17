Коли можна вакцинуватися після перенесеного COVID — пояснює МОЗ

Щеплення від коронавірусу. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154712-chy-potribno-schepytysya-vid-koronavirusu-yakscho-vje-perehvoriv-poyasnuie-moz.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні продовжується. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розповіли, чи треба вакцинуватися від інфекції у випадку, коли людина набула природного імунітету, перенісши хворобу.

З’ясувалося, що такий імунітет не гарантує того, що людина знову не захворіє на коронавірус, а важкість наступного захворювання неможливо зменшити природним імунітетом. Таке пояснення надала прес-служба МОЗ.

Натомість імунітет, що розвивається після вакцинації від коронавірусу, надасть надійніший захист. Відомо, що вакциновані люди дуже рідко підхоплюють коронавірус, а якщо таке і трапляється, то вони переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається через те, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус.

Тож навіть якщо ви перехворіли на COVID-19, вам варто пройти вакцинацію та забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до шести місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19, — заявили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer/BioNTech від американо-німецького виробника прибуде до України вже на цьому тижні. Основна частина препарату піде на вакцинацію освітян.