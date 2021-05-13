https://racurs.ua/ua/2863-sekretni-layfhaky-yaka-covid-vakcyna-naykrascha-i-de-vakcynuvatysya.html

Ракурс

«Найкраща вакцина та, яка у вас під рукою, — так відповідає на це запитання лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій. — Усі вакцини, які на сьогодні зареєстровані в Україні, мають високу імуногенність, добре формують імунну відповідь». «Насправді вони приблизно однакові за ефективністю», — додає експерт.

В Україні склалася цікава ситуація: одні від вакцинації відмовляються, інші за нею ганяються і намагаються всіма доступними способами роздобути щеплення. Причому відмовляються часто ті, кому вакцинацію, так би мовити, гарантують, а ганяються ті, хто в кінці черги. Україна —не єдина країна, де процес вакцинації йде не так швидко, як хотілося б. У Сербії для прискорення прищеплювальної кампанії від «корони» вирішили громадянам за вакцинацію заплатити. У рамках програми стимулювання уряд виплатить кожному, хто отримає хоча б одну дозу вакцини до кінця травня, 3000 динарів (30 доларів). Ну і який же пряник без батога? Держслужбовців, які відмовилися від вакцинації і згодом підхопили COVID-19, погрожують позбавити оплачуваної відпустки.

Україна на сьогодні прищеплюється такими вакцинами: AstraZeneca (Covishield, Індія), AstraZeneca-SKBio (виробництво Південна Корея), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech, Китай). Вакцинація здійснюється через мережу первинної медичної допомоги і силами мобільних бригад з імунізації.

AstraZeneca: коли користь вища від ризиків

Про вакцину AstraZeneca в «Ракурсі» вийшла не одна стаття. Навколо цього препарату особливо багато скандалів і домислів. Мабуть, головний страх охочих вакцинуватися —це ризик тромбозів. До слова, поодинокі випадки тромбозів також реєструють і після вакцинації Pfizer, Moderna. Та чи вакцинація у цьому винна? На це запитання ще потрібно буде відповісти. Річ у тім, що ще до початку прищеплювальної кампанії в грудні 2020 року було повідомлення про зростання випадків тромбозів венозних синусів головного мозку. Це пов'язували з COVID-19, вони могли виникати на тлі безсимптомного перебігу захворювання. Початок 2021-го ознаменувався не лише масовою вакцинацією, а й зростанням захворюваності на «корону». Тобто на зростання тромбозів могло вплинути збільшення захворюваності на ковід. До речі, ризик тромбозу при прийомі оральних контрацептивів вищий за такий після антиковідної вакцинації. Але ніхто цим особливо не переймається і не кричить з усіх прасок.

Водночас центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) недавно відновили вакцинацію однодозовою американською векторною вакциною Johnson&Johnson, призупинену після кількох випадків виникнення тромбозів. Раніше аналогічні випадки було зафіксовано після введення препарату AstraZeneсa. Є гіпотеза, що імунну реакцію може запускати аденовірусний «вектор» таких вакцин. А поки факторів ризику цього рідкісного явища не з'ясовано, CDC рекомендував додати до публічної інформації про вакцину Johnson&Johnson попередження про можливу підвищену ймовірність імунної тромбоцитопенії з тромбозами у жінок віком до 50 років (щоб вони могли вибрати іншу вакцину). CDC не дав рекомендацій щодо вакцини AstraZeneca, адже вона досі не зареєстрована в США. Чи слід враховувати ці «нюанси» перед вакцинацією останньої —питання відкрите.

На сьогодні причиною тромбозів вважається гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ). Лікарі знають це захворювання і вміють його лікувати, але звернутися слід вчасно.

Вакцинованим рекомендується терміново звертатися до лікаря, якщо протягом кількох тижнів після щеплення з'явилися такі симптоми: різка задишка; біль у грудях; стійкий інтенсивний біль у животі; набряк однієї гомілки; сильний і стійкий головний біль (особливо в районі очей і потилиці, якого не зняти звичайними болезаспокійливими), погіршення зору, інші незрозумілі неврологічні симптоми; підшкірні крововиливи внаслідок пошкодження дрібних судин.

CoronaVac: плюси і мінуси олдскульної вакцини

В Україні вакцинація препаратом CoronaVac розпочалася 12 квітня 2021 року. Перш за все цією вакциною прищеплюють маломобільні групи населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає. А також педагогів, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійців і паралімпійців, які представляють Україну на змаганнях у Токіо-2021, і співробітників патрульної поліції.

Дані щодо ефективності вакцини дуже різняться. Дослідження третьої фази здійснювалися в Бразилії на медиках із ковідних відділень, у Туреччині — як на медиках, так і на звичайних категоріях громадян. Згідно з цими даними, в групі з понад 6 тисяч вакцинованих захворілі були — лише 85 випадків, але нікому з них госпіталізація не знадобилася. Виходячи з цих результатів, вакцина практично на 100% захищає від важкого COVID-19.

«Китайська CoronaVac — інактивована (убита) вірусна вакцина. Це класична, досить давно відпрацьована технологія виробництва вакцин. Крім профілю безпеки, я бачу перевагу і в потенційній ефективності. Інактивовані вакцини містять комплекс білків і в разі відмінності спайк-білка нових варіантів вони все одно працюватимуть за рахунок інших, консервативних, білків», — вважає імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітологіі Інституту мікробіології та імунології ім. І.Мечникова НАМН України Андрій Волянський.

Тобто у цієї вакцини більше шансів спрацювати і проти нових мутантів коронавірусу, адже вона містить усі чотири антигени вірусу.

«Наразі 14 країн світу успішно застосовують вакцину CoronaVac. Останні дослідження підтвердили значно вищу її ефективність, ніж була проголошена на перших етапах випробувань. Препарат перебуває на прекваліфікації у ВООЗ і незабаром доповнить перелік вакцин, дозволених для використання у всьому світі», — зазначає епідеміологиня Наталія Виноград.

Ще одна перевага вакцини CoronaVac — вона міститься у флаконі-шприці для разового використання (одна доза). По-перше, це забезпечує економію препарату (виключається ймовірність того, що невикористані вчасно дози пропадуть), по-друге, мінімізується вплив людського фактора — введення неправильної дози і т.ін.

Скільки доз вакцини потрібно отримати? Практично всі антиковідні вакцини передбачають введення двох доз (виняток — однодозова Johnson&Johnson). Інтервал між дозами у CoronaVac становить 14–28 днів. Тобто за місяць можна закрити питання COVID-вакцинації. Тоді як у AstraZeneca інтервал становить від 4 до 12 тижнів (оптимальним вважається період у 8–12 тижнів). За повторною дозою вакцини Comirnaty (Pfizer/BioNTech) потрібно йти через 21 день.

Як потрапити на вакцинацію, якщо ви не входите до «пріоритетних» груп

Записатися на вакцинацію можна: заповнивши анкету на сайті або в мобільному додатку «Дія», зателефонувавши в контакт-центр МОЗ із питань COVID-19 на лінію допомоги 0800 60 20 19 або звернувшись до свого сімейного лікаря.

Справа в тому, що флакон AstraZeneca (Covishield, SKBio) містить десять доз вакцини. Відкритий флакон можна використовувати лише протягом шести годин, в іншому разі препарат підлягає утилізації. Вакцину Comirnaty перед введенням необхідно розвести, після розведення флакон вакцини від Pfizer/BioNTech містить шість доз. Таку вакцину також потрібно використати протягом шести годин, інакше її спіткає та ж доля. У разі, якщо хтось із записаних на вакцинацію відмовився або не зміг зробити щеплення (наприклад, за станом здоров'я), залишкові дози можуть бути використані для вакцинації інших.

Як можна отримати вакцину, якщо ви не в «пріоритетних» групах населення? Знайдіть найближчий пункт вакцинації (список є на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua). У завантаженому файлі є не лише адреси прищеплювальних пунктів, а й контактні номери телефонів, час роботи. Рекомендую не бігти відразу за вказаною адресою, а передзвонити. Якщо у вас немає декларації з лікарем, можуть попросити підійти і укласти, а потім вас внесуть до списку очікування.

Якщо вам відмовили, спробуйте зв'язатися з іншими найближчими пунктами вакцинації. Для того щоб зробити щеплення від коронавірусної інфекції, пацієнт має бути зареєстрований у Реєстрі пацієнтів електронної охорони здоров'я (або надати паспорт та ідентифікаційний код для реєстрації). У разі, якщо у вас ще немає декларації із сімейним лікарем або терапевтом, вам, швидше за все, запропонують її укласти. Раджу не відмовлятися, навіть якщо в подальшому лікар вам не підійде, завжди можна декларацію переукласти. Це безкоштовно.

«Після вакцинації від Covid-19 не забудьте забрати два роздруковані документи, що засвідчують факт медичного огляду і вакцинальну карту (форма №063/о) з підписом і печаткою відповідальної особи, для того щоб ви могли розуміти дату повторного щеплення (ревакцинації), мати контакти з медичним працівником і медичним закладом», — радить професорка кафедри сімейної медицини Запорізького державного медичного університету, сімейна лікарка Ірина Волошина.

Які можливі реакції на вакцину від COVID-19?

Ваш організм може в певний спосіб реагувати на вакцину, і це нормально, адже імунна система вибудовує захист від коронавірусу. Можливі такі реакції: почервоніння, біль або набряк у місці ін'єкції, лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі, збільшення лімфатичних вузлів, нудота, стомлюваність, безсоння, запаморочення. Ці реакції — норма і минають через кілька днів після щеплення. Якщо вас турбує висока температура (вище 38°C), судоми, блювота, висип на тілі, сильний біль, зверніться до свого сімейного лікаря або терапевта по рекомендації. Нехай не знадобиться, але в будь-якому разі вдома під рукою має бути парацетамол або ібупрофен (від температури і болю).

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Можна молитися, щоб спробувати проскочити чергову хвилю пандемії (ніхто не знає, як надалі поводитиметься коронавірус), а можна діяти на випередження — вакцинуватися. Зваживши, безумовно, індивідуальні «за» і «проти». Коронавірусна інфекція небезпечна не лише сама по собі. Лікування COVID-19 може лягти важким тягарем на сім'ю — як моральним, так і матеріальним. Не варто забувати і про постковідний синдром — проблему, яку світу ще потрібно буде вирішувати. Так, вакцинуватися доводиться препаратами, що вийшли на ринок за прискореною процедурою, в рамках так званого дозволу на екстрене використання. Але це нормально під час форс-мажору на ім'я пандемія. У світі вже вакциновано мільйони людей. Позитивний досвід вселяє надію. Наприклад, Ізраїль, повністю вакцинувавши понад половину свого населення, потроху повертається до допандемічного життя.