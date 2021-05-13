https://racurs.ua/2863-sekretnye-layfhaki-kakaya-covid-vakcina-samaya-luchshaya-i-gde-vakcinirovatsya.html

Ракурс

«Самая лучшая та, которая у вас под рукой, — так отвечает на этот вопрос врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. — Все вакцины, которые на сегодняшний день зарегистрированы в Украине, имеют высокую иммуногенность, хорошо формируют иммунный ответ». «На самом деле они приблизительно одинаковы по эффективности», — добавляет эксперт.

В Украине сложилась интересная ситуация: одни от вакцинации отказываются, другие за ней гоняются и пытаются всеми доступными способами заполучить прививку. Причем отказываются часто те, кому вакцина «положена», а гоняются те, кто в конце очереди. Украина — не единственная страна, где процесс вакцинации идет не так быстро, как хотелось бы. В Сербии для ускорения прививочной кампании от «короны» решили гражданам за вакцинацию заплатить. В рамках программы стимулирования правительство выплатит каждому, кто получит хотя бы одну дозу вакцины до конца мая, 3000 динаров (30 долларов). Ну и какой же пряник без кнута? Госслужащих, отказавшихся от вакцинации и впоследствии подхвативших COVID-19, грозят лишить оплачиваемого отпуска.

Украина на сегодняшний день прививается следующими вакцинами: AstraZeneca (Covishield, Индия), AstraZeneca-SKBio (производство Южная Корея), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech, Китай). Вакцинация осуществляется через сеть первичной медицинской помощи и силами мобильных бригад по иммунизации.

AstraZeneca: когда польза выше рисков

О вакцине AstraZeneca в «Ракурсе» вышла не одна статья. Вокруг этого препарата особенно много скандалов и домыслов. Пожалуй, главный страх желающих вакцинироваться — это риск тромбозов. К слову, единичные случаи тромбозов также регистрируют и после вакцинации Pfizer, Moderna. Но вакцинация ли тому виной? На этот вопрос еще предстоит ответить. Дело в том, что еще до начала прививочной кампании в декабре 2020 года были сообщения о росте случаев тромбозов венозных синусов головного мозга. Это связывали с COVID-19, они могли возникать на фоне бессимптомного течения заболевания. Начало 2021-го ознаменовалось не только массовой вакцинацией, но и ростом заболеваемости «короной». То есть на рост тромбозов мог повлиять рост заболеваемости ковидом. Кстати, риск тромбоза при приеме оральных контрацептивов выше такового после антиковидной вакцинации. Но никто этим особенно не заморачивается и не вещает из всех утюгов.

В то же время центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) недавно возобновили вакцинацию однодозовой американской векторной вакциной Johnson&Johnson, приостановленную после нескольких случаев возникновения тромбозов. Ранее аналогичные случаи были зафиксированы после введения препарата AstraZeneсa. Есть гипотеза, что иммунную реакцию может запускать аденовирусный «вектор» таких вакцин. А пока факторы риска этого редкого явления не выяснены, CDC рекомендовал добавить к публичной информации о вакцине Johnson&Johnson предупреждение о возможной повышенной вероятности иммунной тромбоцитопении с тромбозами у женщин в возрасте до 50 лет (чтобы они могли выбрать другую вакцину). CDC не дал рекомендаций по вакцине AstraZeneca, ведь она до сих пор не зарегистрирована в США. Следует ли учитывать эти «нюансы» перед вакцинацией последней — вопрос открытый.

На сегодня причиной тромбозов считается гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ). Врачи знакомы с этим заболеванием и умеют его лечить, но обратиться следует вовремя.

Вакцинированным рекомендовано срочно обращаться к врачу, если в течение нескольких недель после прививки появились следующие симптомы: резкая одышка; боль в груди; стойкая интенсивная боль в животе; отек одной голени; значительная и устойчивая головная боль (особенно в районе глаз и затылка, которая не снимается обычными болеутоляющими), ухудшение зрения, другие непонятные неврологические симптомы; подкожные кровоизлияния вследствие повреждения мельчайших сосудов.

CoronaVac: плюсы и минусы олдскульной вакцины

В Украине вакцинация препаратом CoronaVac началась 12 апреля 2021 года. Прежде всего этой вакциной прививают маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. А также педагогов, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцев и паралимпийцев, представляющих Украину на соревнованиях в Токио-2021, и сотрудников патрульной полиции.

Насчет эффективности вакцины данные очень разнятся. Исследования третьей фазы проводились в Бразилии на медиках из ковидных отделений, в Турции — как на медиках, так и на обычных категориях граждан. Согласно этим данным, в группе из более 6 тысяч вакцинированных заболевшие были — всего 85 случаев, но никому из них госпитализация не понадобилась. Исходя из этих результатов, вакцина практически на 100% защищает от тяжелого COVID-19.

«Китайская CoronaVac — инактивированная (убитая) вирусная вакцина. Это классическая, давным-давно отработанная технология производства вакцин. Помимо профиля безопасности, я вижу преимущество и в потенциальной эффективности. Инактивированные вакцины содержат комплекс белков и при отличии спайк-белка новых вариантов они все равно будут работать за счет других, консервативных, белков», — считаетиммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И.Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский.

То есть у данной вакцины больше шансов сработать и против новых мутантов коронавируса, ведь она содержит все четыре антигена вируса.

«Сейчас 14 стран мира успешно применяют вакцину CoronaVac. Последние исследования подтвердили значительно более высокую ее эффективность, чем была объявлена на первых этапах испытаний. Препарат находится на преквалификации в ВОЗ и вскоре дополнит перечень вакцин, разрешенных для использования во всем мире», — отмечает эпидемиолог Наталия Виноград.

Еще одно преимущество вакцины CoronaVac — она содержится во флаконе-шприце для разового использования (одна доза). Во-первых, это обеспечивает экономию препарата (исключается вероятность того, что неиспользованные вовремя дозы пропадут), во-вторых, минимизируется влияние человеческого фактора — введение неправильной дозы и т.п.

Сколько доз вакцины нужно получить? Практически все антиковидные вакцины предполагают введение двух доз (исключение — однодозовая Johnson&Johnson). Интервал между дозами у CoronaVac составляет 14–28 дней. То есть за месяц можно закрыть вопрос COVID-вакцинации. В то время как у AstraZeneca интервал составляет от 4 до 12 недель (оптимальным считается период в 8–12 недель). За повторной дозой вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) нужно идти через 21 день.

Как попасть на вакцинацию, если вы не входите в «приоритетные» группы

Записаться на вакцинацию можно: заполнив анкету на сайте или в мобильном приложении «Дія», позвонив в контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 по телефону 0800 60 20 19 или обратившись к своему семейному врачу.

Дело в том, что флакон AstraZeneca (Covishield, SKBio) содержит десять доз вакцины. Открытый флакон можно использовать лишь в течение шести часов, в противном случае препарат подлежит утилизации. Вакцину Comirnaty перед введением необходимо развести, после разведения флакон вакцины от Pfizer/BioNTech содержит шесть доз. Такая вакцина также должна быть использована в течение шести часов, иначе ее постигнет та же участь. В случае если кто-то из записанных на вакцинацию отказался или не смог привиться (например, по состоянию здоровья), остаточные дозы могут быть использованы для вакцинации других.

Как можно получить вакцину, если вы не в «приоритетных» группах населения? Найдите ближайший пункт вакцинации (список есть на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua). В загруженном файле есть не только адреса прививочных пунктов, но и контактные номера телефонов, время работы. Рекомендую не бежать сразу по указанному адресу, а перезвонить. Если у вас нет декларации с врачом, могут попросить подойти и заключить, а затем вас внесут в список ожидания.

Если вам отказали, попробуйте связаться с другими ближайшими пунктами вакцинации. Для того чтобы привиться от коронавирусной инфекции, пациент должен быть зарегистрирован в Реестре пациентов электронного здравоохранения (либо предоставить паспорт и идентификационный код для регистрации). В случае если у вас еще нет декларации с семейным врачом или терапевтом, вам, скорее всего, предложат ее заключить. Советую не отказываться, даже если в дальнейшем врач вам не подойдет, всегда можно декларацию перезаключить. Это бесплатно.

«После вакцинации от Covid-19 не забудьте забрать два распечатанных документа, которые засвидетельствуют факт медицинского осмотра и вакцинальную карту (форма №063/о) с подписью и печатью ответственного лица, для того чтобы вы могли понимать дату повторной прививки (ревакцинации), иметь контакты с медицинским работником и медицинским учреждением», — советует профессор кафедры семейной медицины Запорожского государственного медицинского университета, семейный врач Ирина Волошина.

Каковы возможные реакции на вакцину от COVID-19?

Ваш организм может определенным образом реагировать на вакцину, и это нормально, ведь иммунная система выстраивает защиту от коронавируса. Возможны следующие реакции: покраснение, боль или отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, увеличение лимфатических узлов, тошнота, утомляемость, бессонница, головокружение. Эти реакции — норма и проходят через несколько дней после прививки. Если вас беспокоит высокая температура (выше 38°C), судороги, рвота, сыпь на теле, сильная боль, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями. Пусть не понадобится, но в любом случае дома под рукой должен быть парацетамол или ибупрофен (от температуры и боли).

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Можно молиться, чтобы попытаться проскочить очередную волну пандемии (никто не знает, как в дальнейшем поведет себя коронавирус), а можно действовать на опережение — вакцинироваться. Взвесив, безусловно, индивидуальные «за» и «против». Коронавирусная инфекция опасна не только сама по себе. Лечение COVID-19 может лечь тяжелым грузом на семью — как моральным, так и материальным. Не стоит забывать и о постковидном синдроме — проблеме, которую миру еще предстоит решать. Да, вакцинироваться приходится препаратами, вышедшими на рынок по ускоренной процедуре, в рамках так называемого разрешения на экстренное использование. Но это нормально во время форс-мажора по имени пандемия. В мире уже вакцинированы миллионы людей. Позитивный опыт вселяет надежду. Например, Израиль, полностью вакцинировавший больше половины своего населения, понемногу возвращается к допандемической жизни.