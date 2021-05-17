Когда можно привиться после перенесенного COVID — объясняет Минздрав

Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. В Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться от инфекции в том случае, если человек приобрел естественный иммунитет, переболев.

Выяснилось, что такой иммунитет не гарантирует того, что человек опять не заболеет коронавирусом, а тяжесть следующего заболевания невозможно уменьшить естественным иммунитетом. Такое объяснение дала пресс-служба Минздрава.

В то же время иммунитет, развивающийся после вакцинации от коронавируса, предоставит надежную защиту. Известно, что вакцинированные люди очень редко подхватывают коронавирус, а если такое и случается, то они переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений. Это происходит из-за того, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

Поэтому даже если вы переболели COVID-19, вам стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до шести месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19, — заявили в Минздраве.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer/BioNTech от американо-немецкого производителя прибудет в Украину уже на этой неделе. Основная часть препарата пойдет на вакцинацию работников образования.