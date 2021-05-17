Билл Гейтс покинул Microsoft из-за романа с подчиненной - WSJ

https://racurs.ua/n154711-bill-geyts-pokinul-microsoft-iz-za-romana-s-podchinennoy-wsj.html

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Билл Гейтс покинул совет директоров американской корпорации Microsoft после того, как в разгар женской кампании MeToo в 2019 году сотрудница Microsoft написала письмо-разоблачение, в котором вспомнила и о романе с Гейтсом в 2000 году. В письме якобы также содержалась просьба к жене Гейтса Мелинде прочитать его. Компания начала расследование сексуальных отношений Билла Гейтса с подчиненной.

Впоследствии 65-летний Гейтс признался в романе с женщиной-инженером с Microsoft. Отметим, что он внезапно покинул правление Microsoft в 2020 году после того, как компания инициировала расследование независимой юридической фирмой. Некоторые члены правления считали, что многолетний «служебный» роман Гейтса навредил имиджу компании. В то же время пресс-секретарь Гейтса заявила, что его решение покинуть совет директоров ИТ-гиганта не имеет ничего общего с этим делом. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Microsoft.

Кроме этого, издание Daily Beast указывает, что Гейтс советовался с обвиняемым в секс-торговле, в том числе несовершеннолетними, филантропом Джеффри Эпштейном (который впоследствии якобы покончил жизнь самоубийством в тюрьме) о том, как разорвать «токсический» брак со своей женой.

Ранее The New York Times писала о том, что у Гейтса была сомнительная репутация, а его поведение создавало некомфортную среду. Гейтс якобы несколько раз приглашал на свидание сотрудниц Microsoft, несмотря на свой брак.

Напомним, 3 мая Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Мелинда получила после развода свыше 3 млрд долл.

Билл Гейтс считается одним из самых богатых людей в мире. Его состояние составляет 130 млрд долл.

Источник: Wall Street Journal, Daily Beast