Цена на бензин. Фото: Главбух

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Ракурс

Цены на бензин в Украине решили государственно урегулировать после ряда колебаний. В связи с этим премиальный бензин исчез с украинских АЗС.

Решение правительства о замораживании цен вступило в силу в субботу, 15 мая. После этого три крупнейшие сети АЗС приостановили продажу премиального топлива. Об этом сообщает «РБК-Украина».





Крупнейшие сети АЗС прокомментировали прекращение продажи премиального бензина, и заявили, что отменяют скидки для клиентов и продажу премиального топлива из-за убыточности для компаний.

WOG

В связи с обнародованием проекта постановления Кабмина, предусматривающего введение временного государственного регулирования цен на топливо, мы вынуждены прекратить реализацию премиального бензина 95 Mustang и ГП + Mustang, заявили в компании.

OKKO

В связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно остановлена ​​реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабмином на май, является убыточной для сети.

SOCAR

15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время компания вынуждена временно остановить реализацию премиального топлива — NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисление дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений.

KLO

Из-за введения государственного регулирования цен на горючее продажа VENTUS 95 и VENTUS Diesel стала невозможной. Также мы вынуждены уменьшить скидки по акции «Всем семь». Теперь максимальная скидка составит 5 грн/л.

Исчезновение топлива на выходных вызвало незамедлительную реакцию Министерства экономики, которое вечером в воскресенье, 16 мая, выпустило разъяснение о том, что решение Кабмина не касается премиального топлива. После этого сети АЗС начали возобновлять продажу премиального топлива. На сайтах ОККО и SOCAR уже выставлены цены на эти виды бензина и дизельного топлива.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на бензин в Украине зафиксируется на одном уровне после постоянных колебаний. Кабинет министров Украины принял постановление, которым установил предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Источник: РБК-Украина