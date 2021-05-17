Увеличение рабочих часов повышает риск смерти – ученые. Фото: vsim.ua

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Как сохранить здоровье — этим вопросом интересуются много людей, а ученые проводят новые исследования на эту тему.

Исследователи ВОЗ выяснили, что работа в течение 55 часов в неделю (по 11 часов ежедневно при пяти рабочих днях) является серьезной угрозой для здоровья, пишет Reuters.

Ученые проанализировали данные из 194 стран и пришли к выводу, что работа в течение 55 и более часов в неделю на 35% повышает риск возникновения инсульта и на 17% - риск смерти от ишемической болезни сердца.

Исследование охватило период с 2000 по 2016 годы. За 2016 год 745 тыс. человек умерли от инсульта или болезней сердца, вызванных долгим рабочим днем. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году.

72% людей, умерших от болезней «длинного рабочего дня», были мужчинами среднего и старшего возраста. Также выяснилось, что больше всего от подобных причин страдали жители стран Юго-Восточной Азии и региона Западной части Тихого океана — Китая, Японии и Австралии.

ВОЗ также считает, что пандемия может еще больше усугубить ситуацию, поскольку на ее фоне около 9% людей вынуждены работать сверхурочно.

Напомним, ранее мы сообщали, что работа по сменам и нерегулярные графики работы могут вызвать определенные проблемы, связанные со здоровьем, и повлиять на защиту от инфекций. Проблемы возникают из-за того, что природные часы организма, которые называются циркадными, могут нарушаться вследствие непоследовательных изменений в графике сна и бодрствования и режимов приема пищи.

Источник: Reuters