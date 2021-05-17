Збільшення робочих годин підвищує ризик смерті – вчені. Фото: vsim.ua

https://racurs.ua/ua/n154709-zbilshennya-robochyh-godyn-pidvyschuie-ryzyk-smerti-vcheni.html

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Як зберегти здоров’я — цим питанням цікавляться багато людей, а вчені проводять нові дослідження на цю тему.

Науковці ВООЗ з’ясували, що робота протягом 55 годин на тиждень (по 11 годин щодня за умови п’яти робочих днів) є серйозною загрозою для здоров’я, пише Reuters.

Вчені проаналізували дані зі 194 країн і дійшли висновку, що робота протягом 55 і більше годин на тиждень на 35% підвищує ризик виникнення інсульту та на 17% — ризик смерті від ішемічної хвороби серця.

Дослідження охопило період з 2000 по 2016 роки. За 2016 рік 745 тис. осіб померли від інсульту чи хвороб серця, спричинених довгим робочим днем. Це майже на 30% більше, ніж у 2000 році.

72% людей, померлих від хвороб «довгого робочого дня», були чоловіками середнього і старшого віку. Також з’ясувалося, що найбільше від цього постраждали мешканці Південно-Східної Азії та регіону Західної частини Тихого океану — Китаю, Японії та Австралії.

ВООЗ також вважає, що пандемія може ще більше погрішити ситуацію, адже на її тлі близько 9% людей змушені працювати понаднормово.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робота по змінах та нерегулярні графіки роботи можуть спричинити певні проблеми, пов’язані зі здоров’ям, і вплинути на захист від інфекцій. Проблеми виникають через те, що природні годинники організму, які називаються циркадними, можуть порушуватися внаслідок непослідовних змін у графіку сну і неспання та режимів приймання їжі.

Джерело: Reuters