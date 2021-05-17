Чаус знайшовся — екс-суддя записав контраверсійне відео, фото — Сегодня

https://racurs.ua/ua/n154708-chaus-vyyshov-na-zv-yazok-eks-suddya-zapysav-kontraversiyne-video.html

Ракурс

Колишній український суддя Микола Чаус вперше за довгий час вийшов на зв’язок і розповів про своє викрадення в Молдові.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Telegram.

Як бачите — я живий і здоровий, все у мене в порядку. На даний момент я знаходжуся в повній безпеці. Крім того, всі мої кінцівки на місці і щелепу без видимих ​​пошкоджень, — сказав він.

Чаус відмовився повідомити своє місцезнаходження, але підтвердив, що його справді викрали.

Відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи цим самим перебувати в Молдові. Люди, причетні до цього, боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити. Найближчим часом я маю намір з’явитися в Україні і дати відповіді на всі питання, — резюмував Чаус і вибачився перед дружиною за довгу мовчанку.

Суддя багатозначно додав, що «так потрібно було зробити». Чаус, якого в Україні звинувачують у хабарництві, подякував своїм друзям, які допомогли йому уникнути в’язниці. Він анонсував своє повернення до України, де разом з адвокатами хоче «дати відповіді на всі запитання», які цікавлять українське суспільство, НАБУ та ДБР.

«Ракурс» повідомляв, що Офіс президента нібито хоче оголосити викраденого в Молдові колишнього українського суддю Миколу Чауса російським шпигуном, щоб врятувати Володимира Зеленського від скандалу. Так стверджує журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела.

Сьогодні до Києва прилітає в.о. прем'єр-міністра, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой. Головний пункт візиту — залагодити скандал з викраденням в Молдові Чауса.

3 квітня адвокати екс-судді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення у центрі столиці Молдови групою озброєних людей.

5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон.

3 березня Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.